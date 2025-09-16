Владимир Путин
16 сентября, 12:41

Один из крупнейших автоконцернов сократит сотрудников завода в Германии

Reuters: Ford сократит до тысячи рабочих мест на предприятии в Кёльне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OVKNHR

Представители фирмы Ford приняли решение сократить до тысячи рабочих мест на предприятии в Кёльне. Об этом сообщает Reuters.

Спрос на электромобили в Европе не оправдывает ожиданий. Вместо того чтобы наращивать темпы, знаменитый автопроизводитель вынужден снижать обороты. Именно это стало причиной для перевода завода в новый режим работы с января 2026 года.

Осенью прошлого года Ford инициировал масштабный план трансформации внутренней составляющей европейского крыла. Речь идёт о стратегическом решении, затрагивающем судьбы примерно четырёх тысяч сотрудников к 2027 году. Основная часть сокращений придётся на промышленные сердцевины континента — Германию и Великобританию, в то время как другие европейские рынки останутся практически незатронутыми.

Ранее Life.ru рассказывал, что редкий Ford Super Deluxe нашли на затонувшем в Атлантике в 1942 году авианосце. Машина сохранилась почти невредимой. Даже хрупкое лобовое стекло осталось на месте. На номерах уцелела надпись «Ship Service_NAVY», которая означает, что транспортное средство принадлежало команде корабля.

Вероника Бакумченко
