Украинкам-порногимнасткам, которые избили полицейских в Москве, вынесли приговор

Бывшие участницы сборной Украины по художественной гимнастике, а ныне порнозвёзды Альбина и Анжела Осиновские, получили судебный приговор за драку с полицейскими в детской зоне торгового центра «Авиапарк». Несмотря на попытку избежать уголовной ответственности путём заключения мирового соглашения с пострадавшими, сёстры выплатили каждому из сотрудников полиции по 100 тысяч рублей. Суд также назначил им наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 15% доходов в государственный бюджет. Об этом сообщает корреспондент Life.ru

Сёстры-близняшки в столичном зале суда. Видео © Life.ru

В ходе последнего слова сестры выразили раскаяние и принесли извинения правоохранителям. Альбина Осиновская объяснила свои действия желанием защитить сестру.

«Я услышала крики сестры и бросилась ей помогать. Я могла задеть полицейских несколько раз случайно, пока защищала сестру», — заявила Осиновская.

Хотя обвинение требовало годичного лишения свободы, суд принял во внимание примирение сторон и назначил альтернативное наказание.

После оглашения приговора сестры покинули Савёловский суд с улыбками, отказавшись комментировать решение суда корреспондентам.