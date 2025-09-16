Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 12:24

Украинкам-порногимнасткам, которые избили полицейских в Москве, вынесли приговор

Суд назначил порногимнасткам принудительные работы за нападение на полицейских

Альбина и Анжела Осиновские. Обложка © VK/ Анжела Осиновская

Альбина и Анжела Осиновские. Обложка © VK/ Анжела Осиновская

Бывшие участницы сборной Украины по художественной гимнастике, а ныне порнозвёзды Альбина и Анжела Осиновские, получили судебный приговор за драку с полицейскими в детской зоне торгового центра «Авиапарк». Несмотря на попытку избежать уголовной ответственности путём заключения мирового соглашения с пострадавшими, сёстры выплатили каждому из сотрудников полиции по 100 тысяч рублей. Суд также назначил им наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 15% доходов в государственный бюджет. Об этом сообщает корреспондент Life.ru

Сёстры-близняшки в столичном зале суда. Видео © Life.ru

В ходе последнего слова сестры выразили раскаяние и принесли извинения правоохранителям. Альбина Осиновская объяснила свои действия желанием защитить сестру.

«Я услышала крики сестры и бросилась ей помогать. Я могла задеть полицейских несколько раз случайно, пока защищала сестру», — заявила Осиновская.

Хотя обвинение требовало годичного лишения свободы, суд принял во внимание примирение сторон и назначил альтернативное наказание.

После оглашения приговора сестры покинули Савёловский суд с улыбками, отказавшись комментировать решение суда корреспондентам.

Дым коромыслом: почему сёстры-чемпионки с Украины подрались с полицейскими в Москве
Дым коромыслом: почему сёстры-чемпионки с Украины подрались с полицейскими в Москве

Напомним, что середине июля в Москве произошёл инцидент с участием близняшек, которые вступили в конфликт с сотрудниками полиции. Ситуация обострилась после того, как администратор заведения обратился в полицию. В ответ на это девушки оказали физическое сопротивление правоохранителям.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar