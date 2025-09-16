Украинкам-порногимнасткам, которые избили полицейских в Москве, вынесли приговор
Суд назначил порногимнасткам принудительные работы за нападение на полицейских
Альбина и Анжела Осиновские. Обложка © VK/ Анжела Осиновская
Бывшие участницы сборной Украины по художественной гимнастике, а ныне порнозвёзды Альбина и Анжела Осиновские, получили судебный приговор за драку с полицейскими в детской зоне торгового центра «Авиапарк». Несмотря на попытку избежать уголовной ответственности путём заключения мирового соглашения с пострадавшими, сёстры выплатили каждому из сотрудников полиции по 100 тысяч рублей. Суд также назначил им наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 15% доходов в государственный бюджет. Об этом сообщает корреспондент Life.ru
Сёстры-близняшки в столичном зале суда. Видео © Life.ru
В ходе последнего слова сестры выразили раскаяние и принесли извинения правоохранителям. Альбина Осиновская объяснила свои действия желанием защитить сестру.
«Я услышала крики сестры и бросилась ей помогать. Я могла задеть полицейских несколько раз случайно, пока защищала сестру», — заявила Осиновская.
Хотя обвинение требовало годичного лишения свободы, суд принял во внимание примирение сторон и назначил альтернативное наказание.
После оглашения приговора сестры покинули Савёловский суд с улыбками, отказавшись комментировать решение суда корреспондентам.
Напомним, что середине июля в Москве произошёл инцидент с участием близняшек, которые вступили в конфликт с сотрудниками полиции. Ситуация обострилась после того, как администратор заведения обратился в полицию. В ответ на это девушки оказали физическое сопротивление правоохранителям.