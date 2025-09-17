Пожар в одесском Доме профсоюзов не аукнулся. Как украинец Владимир Боделан стал в России замгубернатора Оглавление «Не кричите на меня!»: Как одесские пожарные игнорировали сообщения о возгорании Побоялся захвата: кто виноват, что люди сгорели заживо Во всём виноваты пожарные: что сказали в ЕСПЧ и Комиссии Верховной рады Из начальника украинского аэропорта в кресло российского замгубернатора В России наградили бывшего украинского чиновника Владимира Боделана, в Незалежной подозреваемого в бездействии, из-за которого погибли десятки людей в пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Кто он и как стал замгубернатора Херсонской области? 16 сентября, 21:15 Владимир Боделан. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов © РИА «Новости» / Денис Петров

В России наградили бывшего украинского чиновника Владимира Боделана, подозреваемого на Украине в бездействии, из-за которого погибли десятки людей в пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. В момент трагедии он возглавлял Главное территориальное управление МЧС в Одесской области и, в том числе, отвечал за работу местных пожарных служб, которые приехали на место пожара слишком поздно.

Сегодня Боделан работает замгубернатора Херсонской области и возглавляет постоянное представительство этого региона при правительстве России. Судя по личному телеграм-каналу теперь уже российского чиновника, на днях в столице ему вручили памятную медаль «80 лет Победы над Японией». Он получил её следом за своим начальником — губернатором Херсонщины Владимиром Сальдо.

Владимиру Боделану вручили памятную медаль «80 лет Победы над Японией». Фото © Telegram / OdessitBodelan

«Не кричите на меня!»: Как одесские пожарные игнорировали сообщения о возгорании

Тогда расчёты прибыли на место пожара спустя 40 минут после его начала. При этом пожарная часть находилась в 650 метрах от горевшего здания.

Ещё 10 лет назад в Сеть была выложена аудиозапись, на которой, предположительно, зафиксированы многочисленные звонки в экстренную службу с просьбами, мольбами и требованиями очевидцев отправить пожарные машины к Дому профсоюзов. В ответ якобы диспетчер либо забалтывала тему, либо утверждала, что всё под контролем и просто горят шины вокруг здания. Мол, прогорят и всё, ничего страшного не случилось. А на требования огрызалась и требовала на неё не кричать.

При этом на записях могли быть и внутренние звонки сотрудников службы, которые, судя по всему, прекрасно понимали, что происходит, передавали отчёты руководству и согласовывали между собой, как надо «правильно» отвечать звонящим.

Пожар в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Фото © ТАСС / Андрей Боровский

Побоялся захвата: кто виноват, что люди сгорели заживо

Уже тогда родственники погибших и пострадавших (в результате нападения украинских нацистов на участников «Антимайдана» сгорели заживо 42 человека) утверждали, что виноват в этом Боделан, долгое время не отдававший приказ реагировать на вызовы.

Сам он позже рассказывал, что во время побоища был на Куликовом поле и видел происходящее своими глазами. Боделан утверждал, что оперативно направил машины на тушение, но одну из них остановили украинские нацисты и использовали в качестве тарана против баррикад, а другим расчётам просто не дали проехать. В итоге приказ начать тушение он не давал из-за боязни захвата транспорта. Да и спасать там якобы особо было некого, так как, по словам главы одесского МЧС, людей, укрывшихся от озверевшей толпы в Доме профсоюзов, отравили в первые же минуты штурма каким-то газом.

После трагедии в украинском МЧС провели внутреннее расследование, по результатам которого Боделану вынесли выговор и уволили. И лишь в 2016 году было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, которое привело к смерти или другим тяжелым последствиям). К этому времени бывший главный пожарный уже сбежал из страны.

Во всём виноваты пожарные: что сказали в ЕСПЧ и Комиссии Верховной рады

В июне 2025 года на сайте Европейского суда по правам человека в Страсбурге появилось решение по ряду исков о бездействии во время столкновения украинских нацистов с одесситами в Одессе 2 мая 2014 года. Имя Боделана в ней встречается 19 раз.

Как указывается в документе, «необходимые меры по тушению пожара заключались в задействовании шести пожарных машин, поворотной лестницы, шлангоукладчика и вентиляционной машины. Однако ничего из этого не было сделано». При этом «единственной причиной задержки было указание, данное г-ном Боделаном своим подчинённым, ничего не предпринимать без его прямого приказа».

Боделан в бытность руководителя Главного территориального управления МЧС в Одесской области. Фото © bloknot-odessa

В тексте подчёркивается, что оправдание главы МЧС по поводу риска угона пожарных машин «не выдерживает никакой критики». Так как «к моменту начала событий (возгорания в Доме профсоюзов, — Прим. Life.ru) протестующие уже вернули (захваченное) транспортное средство». А по поводу остальных якобы «застрявших» в толпе расчётов «в обширных общедоступных фото- и видеоматериалах нет ничего, что указывало бы на то, что они значительно задержались при выполнении своей миссии на месте происшествия».

Ранее к похожим выводам пришла Комиссия Верховной рады — в её отчёте содержатся прямые обвинения в бездействии руководителя пожарной охраны Одессы.

Из начальника украинского аэропорта в кресло российского замгубернатора

Владимиру Боделану 50 лет, он сын бывшего мэра Одессы Руслана Боделана, против которого после «оранжевой революции» 2004 года новые власти возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

При нём в течение года (2004–2005 годы) сын возглавлял Одесский международный аэропорт. После ухода с должности уехал в Великобританию и там вроде бы занимался бизнесом. При этом адрес его офиса находился в квартире жилого дома на окраине Лондона.

Жилой дом, в одной из квартир которого располагался офис Владимира Боделана. Фото © google

В 2006 году он купил дом в Калифорнии, в самом дорогом городе США Сан-Диего. Особняк жилой площадью 335 кв. метров находится на участке 6 соток, расположенном по улице Вилла Террас. Внутри находятся 6 спален и 6 ванных комнат, большая гостиная с камином и газовым отоплением. Снаружи — гараж на две машины. Текущая рыночная стоимость недвижимости 2,5 млн долларов.

Сейчас дом занимает 24-летний сын Боделана Руслан и его мать — первая жена Боделана-старшего Мария. Год назад семья пыталась избавиться от имущества, выставив его на продажу, однако покупатель, похоже, так и не нашёлся.





Начальником одесского МЧС он пробыл с 2010-го по 2014 год. А после побега с Украины оказался в России, где в 2020 году в Крыму стал заместителем главы Симферопольского района. Появление на полуострове Боделан объяснил так: «Наша семья тесно связана с Россией, поэтому решение было принято моментально, мы уехали жить в Россию, близкий нам Крым. В Крыму я уже четвёртый год нахожусь на государственной службе и стараюсь быть полезным для жителей полуострова».

Впрочем, тогда из-за спорного прошлого чиновника вспыхнул скандал, из-за чего в ноябре 2021 года Боделан лишился своей должности. Пару лет о нём не было ничего слышно, пока в сентябре 2023 года он не вступил в должность заместителя оккупационного губернатора Херсонской области, а уже в феврале прошлого года он возглавил представительство Херсонской области.

Авторы Евгений Кузнецов