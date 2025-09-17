Замуж за иностранца: Сябитова и психолог назвали страны, которые лучше обойти стороной

Несмотря на умение русских женщин находить подход к кому угодно, некоторые типажи мужчин могут превратить брак в сложное испытание, где женщина играет роль не супруги, а служанки или «новой мамочки». Особенно это касается иностранцев, построить отношения с которыми может быть сложно из-за особенностей менталитета, предупреждает психолог Александра Миллер. Во время общения с Life.ru она рассказала, с мужчинами из каких стран россиянкам лучше не связываться.

Итальянцев, по словам специалиста, можно сравнить с «красивым, но бесполезным Ferrari». Такой партнёр может быть страстным, но бытовые вопросы вроде починки крана или выбора детского сада полностью лягут на женщину, как и готовка с уборкой.

Если итальянец сладкий десерт, то испанец — острый чили. Его ревность — не страсть, а взрывной темперамент, который может довести до разбитой посуды и вызова полиции. Любовь с таким — карусель постоянных бурь и затиший. Александра Миллер, психолог

Француз — мастер самовлюблённости и критики, и вы рискуете стать аксессуаром в его блисте, предупреждает собеседница Life.ru. Он поправит ваш акцент, поругает вино и достоинство русской женщины, привыкшей к уважению, будет под угрозой из-за его цинизма.

Отдельно эксперт предостерегла от отношений с мужчинами из некоторых восточных стран, которых она образно назвала «восточными принцами». За внешней роскошью и щедростью может скрываться полное ограничение свободы, где роль женщины строго определена традициями, не оставляющими пространства для личных решений.

«Да, он будет осыпать вас золотом и говорить сладкие слова. Но ровно до того момента, как вы скажете, что хотите поехать с подругами на выходные или надеть это платье. Замуж за «восточного принца» — это добровольно сдать себя в красивый, дорогой и вечный концлагерь с бархатными стенами», — уточняет психолог.

По её мнению, виновата слепая романтика, которая мешает увидеть не «страстного мачо», а невыносимого бытового соседа. Выбирая мужчину другой национальности, вы покупаете билет не только на его личность, но и на всю его культуру, традиции, семейный уклад и социальные ожидания. Это пакетное предложение. И если вы не готовы всю жизнь играть по чужим, часто архаичным правилам, лучше подумать дважды.

Миллер отмечает, что русским девушкам нужен не национальный герой, а союзник, который выдержит их накал, поймёт их широту и будет с уважением относиться к их силе. Выбирать партнёра следует не по гражданству, а по характеру.

Эту позицию в некоторой степени поддержала и главная сваха России Роза Сябитова. Она подчеркнула, что сознательно работает только с русскими мужчинами, «поддерживая отечественного производителя». Сябитова высказалась за сохранение «хорошего генофонда» в стране и отметила, что российские женщины и мужчины идеально подходят друг другу.

«Я не работаю за рубежом, потому что я считаю, что российским женщинам подходят только российские мужчины, и соответственно наоборот. И я за то, чтобы генофонд, хороший генофонд в виде женского и мужского начала, не уходил из России», — заключает сваха.