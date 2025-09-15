Владимир Путин
15 сентября, 10:30

В России захотели запретить браки между двоюродными братьями и сёстрами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой о запрете на территории России вступать в брак двоюродным братьям и сёстрам. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Считаю, что эти браки всё равно являются родственными и заключать их категорически нельзя», — заявил парламентарий.

Милонов уверен, что подобные союзы представляют опасность, так как могут провоцировать возникновение серьёзных заболеваний и мутаций у будущих детей. Он отметил, что, хотя такая практика и осуждается с моральной и традиционной точек зрения, в российском законодательстве существует пробел, который необходимо устранить.

По словам депутата, он планирует в ближайшее время внести соответствующую законодательную инициативу. Комментируя аналогичный запрет, введённый в Азербайджане, Милонов заявил, что, несмотря на сложные отношения между странами, в данном вопросе азербайджанские власти проявили заботу о здоровье нации, и России не следует отставать.

Ранее Милонов заявил, что в России нет закона, который запрещает россиянам целоваться в общественных метах. Он считает, что проявление любви на публике не попадает под статью о хулиганстве. Милонов подчеркнул, что информацию о запрете нежности на публике мог сказать только плохой юрист.

BannerImage
Александра Мышляева
