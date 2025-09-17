Командир ВСУ, связанная со скандалом о хищениях, попала в список Forbes

Подруга бывшего военного Вооружённых сил Украины (ВСУ), который присваивал денежные средства со сборов на нужды украинской армии, командир отделения 14 полка беспилотных систем Анна Архипова попала в список «Forbes 30 до 30-ти». Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Подруга бывшего украинского военного, который воровал деньги со сборов для ВСУ, появилась в списке «Forbes 30 до 30-ти». Речь идёт об Анне Архиповой с позывным Цунами, которая в начале СВО вместе со своим коллегой Владиславом Гранецким-Стафийчуком (позывной Содр) воровала средства на военную помощь для ВСУ», — рассказал источник.

По данным собеседника агентства, возлюбленный Архиповой проводил сборы денежных средств на закупку оружия и беспилотников для одной из воинских частей ВСУ, но все деньги оставлял себе.

В настоящее время Архипова проходит службу в должности командира отделения 14 полка беспилотных систем Вооружённых сил Украины.