Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 00:52

Командир ВСУ, связанная со скандалом о хищениях, попала в список Forbes

РИАН: Волонтёр, воровавшая деньги для ВСУ, служит командиром полка БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iljanaresvara Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iljanaresvara Studio

Подруга бывшего военного Вооружённых сил Украины (ВСУ), который присваивал денежные средства со сборов на нужды украинской армии, командир отделения 14 полка беспилотных систем Анна Архипова попала в список «Forbes 30 до 30-ти». Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Подруга бывшего украинского военного, который воровал деньги со сборов для ВСУ, появилась в списке «Forbes 30 до 30-ти». Речь идёт об Анне Архиповой с позывным Цунами, которая в начале СВО вместе со своим коллегой Владиславом Гранецким-Стафийчуком (позывной Содр) воровала средства на военную помощь для ВСУ», — рассказал источник.

По данным собеседника агентства, возлюбленный Архиповой проводил сборы денежных средств на закупку оружия и беспилотников для одной из воинских частей ВСУ, но все деньги оставлял себе.

В настоящее время Архипова проходит службу в должности командира отделения 14 полка беспилотных систем Вооружённых сил Украины.

Глава САП подтвердил обыск у экс-главы Минобороны Украины Резникова
Глава САП подтвердил обыск у экс-главы Минобороны Украины Резникова

Ранее украинский военный украл $24 тысячи на закупках хлеба для ВСУ. В Хмельницкой области раскрыта схема хищения средств, выделенных на продовольственное обеспечение армии: замкомбата и его сообщники подозреваются в присвоении 24 тысяч долларов при закупке хлеба для военнослужащих. Фигурантам предъявлено обвинение по трём статьям. Им грозит наказание в виде тюремного заключения до 12 лет.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar