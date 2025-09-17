Соучастник экс-замглавы Минэнерго Мочальникова полностью признал вину

В Мещанском суде рассмотрели материалы уголовного дела, связанного с деятельностью бывшего заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова. Экс-гендиректор ФГБУ «ГУРШ» Андрей Моисеенков полностью признал свою вину и попросил рассмотреть производство в особом порядке, сообщает ТАСС.

Следующее заседание назначено на 26 сентября. Моисеенков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованной преступной группе. Производство выделено отдельно для ускоренного разбирательства.