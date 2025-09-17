Владимир Путин
17 сентября, 03:01

Соучастник экс-замглавы Минэнерго Мочальникова полностью признал вину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

В Мещанском суде рассмотрели материалы уголовного дела, связанного с деятельностью бывшего заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова. Экс-гендиректор ФГБУ «ГУРШ» Андрей Моисеенков полностью признал свою вину и попросил рассмотреть производство в особом порядке, сообщает ТАСС.

Следующее заседание назначено на 26 сентября. Моисеенков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованной преступной группе. Производство выделено отдельно для ускоренного разбирательства.

Появилось видео обысков у замглавы Минэнерго из-за распила казённых средств для угольных шахт
Появилось видео обысков у замглавы Минэнерго из-за распила казённых средств для угольных шахт

Напомним, бывший замминистра энергетики России Сергей Мочальников приговорён к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело было возбуждено МВД России в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на реструктуризацию угольной отрасли. Впоследствии премьер-министр Михаил Мишустин удовлетворил его просьбу об отставке.

Тимур Хингеев
