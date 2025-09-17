За ночь расчёты ПВО уничтожили восемь украинских дронов над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По три дрона сбили над Ростовской и Брянской областями. Ещё по одному беспилотному летательному аппарату ликвидировали над Курской и Воронежской областями.
В ночь с 16 на 17 сентября силы противовоздушной обороны России отразили удар украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя районами Ростовской области. Силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.