За ночь расчёты ПВО уничтожили восемь украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По три дрона сбили над Ростовской и Брянской областями. Ещё по одному беспилотному летательному аппарату ликвидировали над Курской и Воронежской областями.