Экс-глава антидопинговой лаборатории Родченков уничтожил 1418 проб до бегства

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков намеренно уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов до того, как был объявлен в розыск в России. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.

Также сообщается, что дела, касающиеся Родченкова, были объединены. К ним добавили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями без тяжких последствий в связи с уничтожением им 1 418 допинг-проб спортсменов, что является нарушением правил Всемирного антидопингового агентства.