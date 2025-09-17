Владимир Путин
Регион
17 сентября, 06:57

Экс-глава антидопинговой лаборатории Родченков уничтожил 1418 проб до бегства

Обложка © ТАСС / Виталий Белоусов

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков намеренно уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов до того, как был объявлен в розыск в России. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.

Как следует из материалов дела в распоряжении ТАСС, первое уголовное дело, в котором Родченков оказался фигурантом почти год спустя, было заведено в июне 2016 года против неизвестных лиц. Это произошло после его бегства от российских правоохранительных органов и было связано со злоупотреблением полномочиями, повлёкшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Также сообщается, что дела, касающиеся Родченкова, были объединены. К ним добавили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями без тяжких последствий в связи с уничтожением им 1 418 допинг-проб спортсменов, что является нарушением правил Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, что Родченков в 2015 году бежал в США, где получил политическое убежище. После этого он предоставил копию базы данных LIMS и выступил со свидетельствами, утверждая о существовании в России государственной системы поддержки допинга.

Мария Любицкая
  • Новости
  • WADA (всемирная антидопинговая ассоциация)
  • Григорий Родченков
  • Допинг
  • Спорт
