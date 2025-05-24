«С 2014-го его никто не видел»: Бывший министр спорта РФ усомнился в существовании Родченкова

«А Родченков вообще существует ли сейчас? Я очень сильно в этом сомневаюсь. С 2014 года его нигде никто не видел. Последний раз мы видели в Интернете сомнительное видео, на котором предположительно был Родченков, однако узнать его там было просто невозможно. На экране был человек в какой-то маске, точно такой же, как из фильма «Маска», — рассуждает в беседе с изданием Колобков.