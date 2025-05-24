«С 2014-го его никто не видел»: Бывший министр спорта РФ усомнился в существовании Родченкова
Экс-министр спорта РФ Колобков усомнился в существовании Родченкова
Григорий родченков. Обложка © ТАСС / Imago / imago sportfotodienst
Бывший глава российского Минспорта Павел Колобков сделал необычное предположение, поставив под сомнение существование экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Его слова приводит издание «ВсёПроСпорт».
«А Родченков вообще существует ли сейчас? Я очень сильно в этом сомневаюсь. С 2014 года его нигде никто не видел. Последний раз мы видели в Интернете сомнительное видео, на котором предположительно был Родченков, однако узнать его там было просто невозможно. На экране был человек в какой-то маске, точно такой же, как из фильма «Маска», — рассуждает в беседе с изданием Колобков.
Он также выразил сожаление по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) принять во внимание базу данных, переданную Родченковым.
Напомним, что Родченков в 2015 году бежал в США, где получил политическое убежище. После этого он предоставил копию базы данных LIMS и выступил со свидетельствами, утверждая о существовании в России государственной системы поддержки допинга.
Ранее международный союз биатлонистов (IBU) уведомил, что избрание Кирсти Ковентри на пост главы МОК не скорректирует их текущий курс по недопуску российских и белорусских атлетов к международным стартам. В организации было особо отмечено, что принятые ограничения сохраняют свою актуальность, игнорируя любые кадровые ротации.