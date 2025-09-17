Замглавы белгородского села вымогал у жителей деньги под предлогом помощи с компенсациями
В Белгородской области задержан заместитель главы села Головчино Грайворонского района Константин Анпилов. По информации SHOT, чиновник собирал деньги с местных жителей, обещая ускорить процедуру получения компенсаций за автомобили, повреждённые в результате обстрелов ВСУ.
Он утверждал, что может повлиять на процесс оформления выплат, которые положены пострадавшим. Сообщается, что одному из жителей он предложил свои услуги за 25 тысяч рублей.
Задержание произошло ещё 18 августа, а сейчас против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Анпилову может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.