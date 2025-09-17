Замглавы белгородского села вымогал у жителей деньги под предлогом помощи с компенсациями

В Белгородской области задержан заместитель главы села Головчино Грайворонского района Константин Анпилов. По информации SHOT, чиновник собирал деньги с местных жителей, обещая ускорить процедуру получения компенсаций за автомобили, повреждённые в результате обстрелов ВСУ.

Он утверждал, что может повлиять на процесс оформления выплат, которые положены пострадавшим. Сообщается, что одному из жителей он предложил свои услуги за 25 тысяч рублей.