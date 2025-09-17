Лавров обвинил Киев в нежелании признавать итоги саммита России и США на Аляске

Киевский режим отказался от оценок результатов саммита на Аляске, которые были переданы украинской стороне спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Данное заявление сделал в ходе круглого стола для зарубежных послов министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Уиткофф, который регулярно посещает Москву для выработки взаимоприемлемых решений, передал эти оценки киевскому режиму. Лавров добавил, что, по информации российской стороны, данные предложения были встречены украинскими властями с полным неприятием.

«И, как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом», — подчернкул он.