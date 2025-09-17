Лавров обвинил Киев в нежелании признавать итоги саммита России и США на Аляске
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Киевский режим отказался от оценок результатов саммита на Аляске, которые были переданы украинской стороне спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Данное заявление сделал в ходе круглого стола для зарубежных послов министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Уиткофф, который регулярно посещает Москву для выработки взаимоприемлемых решений, передал эти оценки киевскому режиму. Лавров добавил, что, по информации российской стороны, данные предложения были встречены украинскими властями с полным неприятием.
«И, как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом», — подчернкул он.
К слову, Лавров также заявил, что со стороны Киева поступают попытки саботировать текущую внешнеполитическую линию США по украинскому вопросу. При этом он неоднократно подчёркивал, что Россия готова к прямому диалогу. Однако, по словам министра, несмотря на призывы, Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение.