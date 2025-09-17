Владимир Путин
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 сентября, 09:28

После открытия аэропорта Краснодара туда рвутся иностранные авиакомпании

Обложка © VK.com / Международный аэропорт Краснодара

Иностранные перевозчики заинтересовались полётами через недавно открытый аэропорт Краснодара. Как сообщил замглавы Росавиации Алексей Буевич, среди проявивших интерес компаний — турецкая авиакомпания Southwind.

«Рейсы будут постоянными. Проявляют интерес также иностранные компании, включая турецкую Southwind», — уточнил он.

17 сентября в Краснодар прибыл первый рейс из Москвы после трёхлетнего перерыва. Полёт выполнил «Аэрофлот» из Шереметьево. Аэропорт города возобновил работу 11 сентября.

Встретили хлебом и солью: Аэропорт Краснодара принял первый за три года рейс
Аэропорт Краснодара был закрыт в феврале 2022 года вместе с рядом других южных воздушных гаваней России по соображениям безопасности. Ограничения на полёты действовали более трёх лет, и только в сентябре 2025-го воздушную гавань вновь открыли для пассажирских рейсов. Возобновление работы аэропорта стало важным событием для региона, так как он является одним из крупнейших транспортных узлов Юга России.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Краснодарский край
