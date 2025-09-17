Владимир Путин
17 сентября, 07:46

Встретили хлебом и солью: Аэропорт Краснодара принял первый за три года рейс

Аэропорт Краснодара принял первый рейс с 2022 года

Аэропорт Краснодара торжественно принял первый рейс за три года. Самолёт из Москвы приземлился с опережением графика, а пассажиров встретили по кубанской традиции — с народными мелодиями и караваем. Об этом сообщает 360.ru.

Встреча первого за три года рейса из Москвы в аэропорту Краснодара. Видео © Telegram / 360.ru

Среди пассажиров был замечен дирижёр Оперного театра Московской консерватории Джереми Уолкер. Также уточняется, что первое время маршрут будут обслуживать до трёх рейсов в день, но в перспективе количество рейсов и авиакомпаний увеличится.

Напомним, недавно аэропорт Краснодара открыли впервые с февраля 2022 года. Воздушная гавань была закрыта после начала специальной военной операции (СВО) в целях безопасности. А до этого также после трёхлетнего перерыва был открыт аэропорт Геленджика в Краснодарском крае.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Мария Любицкая
