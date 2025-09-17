Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 04:08

Первый за три года рейс Москва — Краснодар вылетел из Шереметьево

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После трёхлетнего перерыва из международного аэропорта Шереметьево был выполнен первый рейс по направлению Москва — Краснодар. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Перелёт осуществляется воздушным судном Airbus A321 вместимостью 183 пассажира. Примерное время в пути — четыре часа.

В Геленджике приземлился первый после трёхлетнего перерыва рейс из Москвы
В Геленджике приземлился первый после трёхлетнего перерыва рейс из Москвы

Напомним, ранее аэропорт Краснодара открыли впервые с февраля 2022 года. Воздушная гавань была закрыта после начала специальной военной операции (СВО) в целях безопасности. Авиакомпания «Азимут» с 17 сентября возобновит полёты из Краснодара в Стамбул. С 27 сентября — в Анталью и с 23 сентября — в Ереван.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Общество
  • Краснодарский край
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar