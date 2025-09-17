Первый за три года рейс Москва — Краснодар вылетел из Шереметьево

После трёхлетнего перерыва из международного аэропорта Шереметьево был выполнен первый рейс по направлению Москва — Краснодар. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Напомним, ранее аэропорт Краснодара открыли впервые с февраля 2022 года. Воздушная гавань была закрыта после начала специальной военной операции (СВО) в целях безопасности. Авиакомпания «Азимут» с 17 сентября возобновит полёты из Краснодара в Стамбул. С 27 сентября — в Анталью и с 23 сентября — в Ереван.