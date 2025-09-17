Сломанные рёбра и коллапс лёгкого: Звёзды телешоу попали в жёсткое ДТП

Ведущий популярного шоу «Американские коллекционеры» (American Pickers) Майк Вулф и его возлюбленная Летиция попали в серьёзное ДТП в штате Теннесси. Авария произошла 12 сентября в городе Колумбия, сообщает TMZ.

Оба были госпитализированы: у Летиции диагностировали переломы рёбер, челюсти, грудины, а также частично коллапсировавшее лёгкое. Женщину эвакуировали с места происшествия на вертолёте, впереди её ждёт несколько операций. Врачи намерены провести вмешательства после того, как спадёт отёк.

Майк Вулф получил перелом носа, травму колена и рваные раны на лице, однако уже был выписан из больницы и продолжает восстанавливаться дома. По словам представителей, он остаётся рядом с Летицией в медицинском центре.