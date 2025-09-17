«Консенсус невозможен»: Песков объяснил тупик с реформой Совбеза ООН
Реформирование Совета Безопасности ООН возможно только на основе консенсуса, однако достичь его в нынешних условиях практически невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиция стран и постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположна, конечно, прийти к консенсусу де-факто невозможно, это очевидно», — отметил он.
При этом Песков подчеркнул, что Россия поддерживает идею реформирования Совбеза и считает необходимым адаптировать его к реалиям современного времени.
Идея реформы Совбеза ООН обсуждается много лет. Наиболее активно за неё выступают страны «Группы четырёх» — Германия, Япония, Индия и Бразилия, которые претендуют на места постоянных членов. Также африканские государства требуют расширить представительство региона. Против таких изменений традиционно выступают нынешние постоянные члены, опасающиеся ослабления своего влияния, что и блокирует процесс.