17 сентября, 10:05

«Консенсус невозможен»: Песков объяснил тупик с реформой Совбеза ООН

Песков: Реформу СБ ООН сдерживает отсутствие консенсуса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Реформирование Совета Безопасности ООН возможно только на основе консенсуса, однако достичь его в нынешних условиях практически невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиция стран и постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположна, конечно, прийти к консенсусу де-факто невозможно, это очевидно», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что Россия поддерживает идею реформирования Совбеза и считает необходимым адаптировать его к реалиям современного времени.

Гутерриш считает, что состав Совбеза ООН не соответствует современным реалиям
Идея реформы Совбеза ООН обсуждается много лет. Наиболее активно за неё выступают страны «Группы четырёх» — Германия, Япония, Индия и Бразилия, которые претендуют на места постоянных членов. Также африканские государства требуют расширить представительство региона. Против таких изменений традиционно выступают нынешние постоянные члены, опасающиеся ослабления своего влияния, что и блокирует процесс.

