«Консенсус невозможен»: Песков объяснил тупик с реформой Совбеза ООН

Реформирование Совета Безопасности ООН возможно только на основе консенсуса, однако достичь его в нынешних условиях практически невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиция стран и постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположна, конечно, прийти к консенсусу де-факто невозможно, это очевидно», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что Россия поддерживает идею реформирования Совбеза и считает необходимым адаптировать его к реалиям современного времени.