Гутерриш считает, что состав Совбеза ООН не соответствует современным реалиям

Совбез Организации Объединённых Наций нуждается в реформировании, так как его текущий состав не соответствует современным реалиям, а отражает ситуацию, сложившуюся на международной арене в 1945 году. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции в преддверии Генассамблеи всемирной организации.

«Реформа Совета безопасности — это то, что имеет полный смысл. Совет безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создаёт не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», — заявил генеральный секретарь ООН.

Гутерриш обратил внимание, что он является первым главой всемирной организации, постоянно выступающим за реформирование Совбеза. В частности, он призывает ограничить право вето в случае массовых нарушений прав человека.

Генсек ООН утверждает, что в вопросе реформы СБ наблюдается прогресс. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по реформированию могут принять только страны, являющиеся постоянными членами Совета безопасности ООН.