МИД России обвинил Генсека ООН Антониу Гутерриша в предвзятости и продвижении западной риторики. По заявлению ведомства, он систематически тиражирует недостоверную информацию, игнорируя факты нарушений со стороны Украины и поддерживающих её стран.

«Россия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины с применением высокоточного вооружения», — подчеркнули в МИДе.

Там также заявили, что руководство ООН закрывает глаза на массовые нарушения международного гуманитарного права украинскими силами и замалчивает действия, которые приводят к гуманитарным последствиям, включая отключение электроснабжения на Запорожской АЭС.