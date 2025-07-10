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10 июля, 07:58

МИД России: Генсек ООН Гутерриш регулярно тиражирует ложь Запада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

МИД России обвинил Генсека ООН Антониу Гутерриша в предвзятости и продвижении западной риторики. По заявлению ведомства, он систематически тиражирует недостоверную информацию, игнорируя факты нарушений со стороны Украины и поддерживающих её стран.

«Россия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины с применением высокоточного вооружения», подчеркнули в МИДе.

Там также заявили, что руководство ООН закрывает глаза на массовые нарушения международного гуманитарного права украинскими силами и замалчивает действия, которые приводят к гуманитарным последствиям, включая отключение электроснабжения на Запорожской АЭС.

«Вышел из себя»: Захарова ответила Гуттеришу на предложение ограничить право вето в СБ ООН
«Вышел из себя»: Захарова ответила Гуттеришу на предложение ограничить право вето в СБ ООН

Ранее Захарова критиковала заявление Гуттериша о природе украинского конфликта. Он выразил мнение, что отсутствие справедливого урегулирования, которое бы гарантировало территориальную целостность Украины, может привести к разрушению системы международного права и глобальной нестабильности.

Марина Фещенко
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