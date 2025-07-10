МИД России: Генсек ООН Гутерриш регулярно тиражирует ложь Запада
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МИД России обвинил Генсека ООН Антониу Гутерриша в предвзятости и продвижении западной риторики. По заявлению ведомства, он систематически тиражирует недостоверную информацию, игнорируя факты нарушений со стороны Украины и поддерживающих её стран.
«Россия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре Украины с применением высокоточного вооружения», — подчеркнули в МИДе.
Там также заявили, что руководство ООН закрывает глаза на массовые нарушения международного гуманитарного права украинскими силами и замалчивает действия, которые приводят к гуманитарным последствиям, включая отключение электроснабжения на Запорожской АЭС.
Ранее Захарова критиковала заявление Гуттериша о природе украинского конфликта. Он выразил мнение, что отсутствие справедливого урегулирования, которое бы гарантировало территориальную целостность Украины, может привести к разрушению системы международного права и глобальной нестабильности.