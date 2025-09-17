Авто на скорости снесло прохожих в Мурино, пострадали двое детей

Легковушка на скорости врезалась в прохожих в районе ЖК «Цветной город» в Мурино Ленинградской области. Видео с моментом аварии публикует Mash на Мойке.

Авто на скорости снесло прохожих в Мурино. Видео © Mash на Мойке

«Киа К5» на высокой скорости столкнулся с «Рено» и выехал в пешеходную зону. По данным телеграм-канала, пострадали три человека: 7-летняя девочка, 12-летний мальчик и 39-летняя женщина, их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.