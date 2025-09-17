Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 11:21

Авто на скорости снесло прохожих в Мурино, пострадали двое детей

Авто на скорости снесло прохожих в Мурино. Фото © Mash на Мойке

Авто на скорости снесло прохожих в Мурино. Фото © Mash на Мойке

Легковушка на скорости врезалась в прохожих в районе ЖК «Цветной город» в Мурино Ленинградской области. Видео с моментом аварии публикует Mash на Мойке.

Авто на скорости снесло прохожих в Мурино. Видео © Mash на Мойке

«Киа К5» на высокой скорости столкнулся с «Рено» и выехал в пешеходную зону. По данным телеграм-канала, пострадали три человека: 7-летняя девочка, 12-летний мальчик и 39-летняя женщина, их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.

Едва не сбил маму с коляской: В Краснодаре ребёнок за рулём протаранил шлагбаум
Едва не сбил маму с коляской: В Краснодаре ребёнок за рулём протаранил шлагбаум

А ранее 5 человек стали жертвами серьёзного ДТП в Калужской области. На трассе столкнулись три транспортных средства: два легковых автомобиля марки Renault Duster и Tank 300, а также грузовик Sitrak.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar