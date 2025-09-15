Владимир Путин
15 сентября, 16:47

Едва не сбил маму с коляской: В Краснодаре ребёнок за рулём протаранил шлагбаум

SHOT: Жительница Краснодара посадила сына за руль, а тот сбил шлагбаум

В Краснодаре женщина посадила за руль автомобиля несовершеннолетнего сына, что привело к наезду на шлагбаум во дворе жилого дома. О происшествии со ссылкой на очевидцев сообщает SHOT.

Женщина посадила ребенка за руль и снесла шлагбаум в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл на парковке у жилого комплекса «Цветы», когда мать посадила мальчика 10-12 лет на колени и разрешила ему управлять машиной. После тренировки на пустыре ребёнок выехал на тротуар, где, предположительно, перепутал педали и совершил наезд на шлагбаум. На опубликованных кадрах видно, что повреждённая конструкция фактически приняла на себя удар и тем самым спасла находившуюся рядом женщину с детской коляской.

Несмотря на произошедшее ДТП, мать вновь посадила сына за руль. После инцидента женщина с ребёнком покинула место происшествия, направившись по главной дороге. Полиция проводит расследование по данному случаю, а местные жители намерены подать коллективное обращение.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка отсудила у автобусной компании полмиллиона рублей после того, как получила тяжёлую травму в салоне транспорта. Водитель средства резко затормозил, а пострадавшая не успела схватиться за поручни и получила перелом шейки бедра.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Юлия Сафиулина
