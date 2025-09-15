Едва не сбил маму с коляской: В Краснодаре ребёнок за рулём протаранил шлагбаум

В Краснодаре женщина посадила за руль автомобиля несовершеннолетнего сына, что привело к наезду на шлагбаум во дворе жилого дома. О происшествии со ссылкой на очевидцев сообщает SHOT .

Инцидент произошёл на парковке у жилого комплекса «Цветы», когда мать посадила мальчика 10-12 лет на колени и разрешила ему управлять машиной. После тренировки на пустыре ребёнок выехал на тротуар, где, предположительно, перепутал педали и совершил наезд на шлагбаум. На опубликованных кадрах видно, что повреждённая конструкция фактически приняла на себя удар и тем самым спасла находившуюся рядом женщину с детской коляской.