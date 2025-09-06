На Украине кандидат на «отца года» оставил младенца на крыше авто и забыл про него
Обложка © Украинская полиция
Житель Львова оставил люльку с полуторамесячным мальчиком на крыше автомобиля, забыл об этом, сел за руль и тронулся. Ребёнок упал на дорогу, но водитель ничего не заметил и уехал. Об инциденте сообщает украинская полиция.
Очевидцы обнаружили ребёнка на проезжей части и немедленно вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали у младенца травмы и ушибы.
Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшего. По данным СМИ, мужчине может грозить уголовная ответственность за оставление ребёнка в опасности с лишением свободы до двух лет.
