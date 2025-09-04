В Ленобласти нашли брошенного младенца в коробке у мусоропровода

Во Всеволожске новорождённую девочку обнаружили в подъезде жилого дома рядом с мусоропроводом. Ребёнка в коробке нашли местные жители, которые вызвали экстренные службы, услышав детский плач.

Мусоропровод в Ленобласти. Фото © 78.ru

Младенца доставили в реанимацию Всеволожского роддома с переохлаждением и оторванной пуповиной. По данным медиков, девочка родилась на 35-й неделе с весом менее двух килограммов, но способна самостоятельно дышать — сейчас её состояние оценивается как тяжёлое.

Правоохранительные органы задержали 38-летнюю женщину, предположительно, являющуюся матерью ребёнка. По информации источника 78.ru, задержанная ранее имела судимость за убийство и фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.

«СК Ленобласти возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорождённого ребёнка», — сообщает портал.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ленобласти Татьяна Толстова уточнила, что женщина ранее не состояла на учёте органов опеки. После домашних родов мать также была госпитализирована в реанимацию с внутренним кровотечением.