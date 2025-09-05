Суррогатная мать из Тюмени не отдаёт ребёнка с проблемами в развитии родителям

Жительница Тюмени, выступающая в роли суррогатной матери, отказалась передать новорождённого биологическим родителям из Екатеринбурга. Этот малыш стал для неё пятым выношенным для чужих семей. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на адвоката одной из сторон.

По словам юриста, женщина уже шесть лет помогает семьям, неспособным иметь детей по состоянию здоровья. Четыре предыдущих ребёнка были благополучно переданы и растут в заботливых семьях. Однако ситуация с последним плодом осложнилась — у малыша выявлены отклонения в развитии, и существует риск серьёзных проблем со здоровьем.

«Он [малыш] развивается с некоторыми отклонениями, существует угроза рождения ребёнка с нарушениями здоровья. В связи с этим суррогатная мать хочет расторгнуть договор и оставить ребёнка у себя», — сказал адвокат.

Юрист отмечает, что судебные процессы по подобным делам крайне редки и проходят в закрытом режиме. Иск уже подан в Екатеринбургский районный суд.