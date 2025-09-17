Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 12:49

Неправильный мёд: «Пчёлы-мигранты» губят пасеки и травят россиян антибиотиками

В Башкирии бьют тревогу из-за пчёл-мигрантов из Средней Азии

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В России набирает обороты проблема с так называемыми «пчёлами-мигрантами». Уже около десяти лет в страну нелегально завозят пчелопакеты из Узбекистана и Киргизии. Пасечники признают: южные породы быстрее выходят из зимовки, имеют длиннее хоботки и собирают больше нектара. Кроме того, стоят они дешевле: 3–4 тысячи рублей против 5–7 тысяч за местные. Для крупных хозяйств это экономия в десятки тысяч рублей за сезон.

Однако выгода оборачивается катастрофой для местных пасек. Вместе с «иностранцами» в регионы приходят опасные болезни — варроатоз, нозематоз, а также клещи, губящие местных пчёл. Массовая гибель насекомых фиксируется в Башкирии и других регионах. Чтобы спасти ульи, пасечники увеличивают применение антибиотиков, что напрямую влияет на качество мёда, пишет kp.ru.

По закону завозимые пчёлы должны проходить месячный карантин и лабораторные проверки, но на практике контроль часто обходят.

«Заходит фура, три дня постоит и уезжает в неизвестном направлении. Документы могут оформлять как будто груз идёт транзитом, а на деле он разгружается здесь», — объяснил пчеловод Марат Хасанов.

В России импортозаместили шмелей-«мигрантов» из Турции и Израиля
В России импортозаместили шмелей-«мигрантов» из Турции и Израиля

Ранее в России импортозаместили шмелей-«мигрантов» из Турции и Израиля. Насекомых применяют в тепличном сельском хозяйстве для дополнительного опыления томатов и огурцов, что способствует повышению урожайности. Ранее для этих целей в страну завозили насекомых из Турции, Нидерландов и Израиля. Теперь же в 13 тепличных комплексах холдинга, расположенных в восьми регионах страны, используют шмелей, выращенных на специализированных фермах в Воронежской и Тамбовской областях.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar