Неправильный мёд: «Пчёлы-мигранты» губят пасеки и травят россиян антибиотиками
В Башкирии бьют тревогу из-за пчёл-мигрантов из Средней Азии
Обложка © DALL-E / Life.ru
В России набирает обороты проблема с так называемыми «пчёлами-мигрантами». Уже около десяти лет в страну нелегально завозят пчелопакеты из Узбекистана и Киргизии. Пасечники признают: южные породы быстрее выходят из зимовки, имеют длиннее хоботки и собирают больше нектара. Кроме того, стоят они дешевле: 3–4 тысячи рублей против 5–7 тысяч за местные. Для крупных хозяйств это экономия в десятки тысяч рублей за сезон.
Однако выгода оборачивается катастрофой для местных пасек. Вместе с «иностранцами» в регионы приходят опасные болезни — варроатоз, нозематоз, а также клещи, губящие местных пчёл. Массовая гибель насекомых фиксируется в Башкирии и других регионах. Чтобы спасти ульи, пасечники увеличивают применение антибиотиков, что напрямую влияет на качество мёда, пишет kp.ru.
По закону завозимые пчёлы должны проходить месячный карантин и лабораторные проверки, но на практике контроль часто обходят.
«Заходит фура, три дня постоит и уезжает в неизвестном направлении. Документы могут оформлять как будто груз идёт транзитом, а на деле он разгружается здесь», — объяснил пчеловод Марат Хасанов.
Ранее в России импортозаместили шмелей-«мигрантов» из Турции и Израиля. Насекомых применяют в тепличном сельском хозяйстве для дополнительного опыления томатов и огурцов, что способствует повышению урожайности. Ранее для этих целей в страну завозили насекомых из Турции, Нидерландов и Израиля. Теперь же в 13 тепличных комплексах холдинга, расположенных в восьми регионах страны, используют шмелей, выращенных на специализированных фермах в Воронежской и Тамбовской областях.