Неправильный мёд: «Пчёлы-мигранты» губят пасеки и травят россиян антибиотиками

В России набирает обороты проблема с так называемыми «пчёлами-мигрантами». Уже около десяти лет в страну нелегально завозят пчелопакеты из Узбекистана и Киргизии. Пасечники признают: южные породы быстрее выходят из зимовки, имеют длиннее хоботки и собирают больше нектара. Кроме того, стоят они дешевле: 3–4 тысячи рублей против 5–7 тысяч за местные. Для крупных хозяйств это экономия в десятки тысяч рублей за сезон.

Однако выгода оборачивается катастрофой для местных пасек. Вместе с «иностранцами» в регионы приходят опасные болезни — варроатоз, нозематоз, а также клещи, губящие местных пчёл. Массовая гибель насекомых фиксируется в Башкирии и других регионах. Чтобы спасти ульи, пасечники увеличивают применение антибиотиков, что напрямую влияет на качество мёда, пишет kp.ru.

По закону завозимые пчёлы должны проходить месячный карантин и лабораторные проверки, но на практике контроль часто обходят.

«Заходит фура, три дня постоит и уезжает в неизвестном направлении. Документы могут оформлять как будто груз идёт транзитом, а на деле он разгружается здесь», — объяснил пчеловод Марат Хасанов.