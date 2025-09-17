Ядерный покер Польши: Что стоит за желанием Варшавы получить атомные бомбы и чем это грозит России? Оглавление Грубое нарушение международных норм Варшава давно грезит атомными бомбами «Инициативный дурак» в Париже А как ответит Россия? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как Польша вновь захотела ядерное оружие, а НАТО плюёт на договор о его нераспространении. 17 сентября, 14:55 Польша хочет ядерное оружие — а кто ей его даст? Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / ЕРА / KIMMO BRANDT

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing) союзников.

По его словам, у Варшавы должны быть её собственные ядерные возможности — энергетические, гражданские и военные.

«Партнёрство между Францией и Польшей касается как раз этого», — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он на размещение в Польше французского ядерного оружия.

При этом Навроцкий отметил, что пока рано говорить о появлении у Польши собственного ядерного потенциала.

Что ж, об этом говорить действительно не просто рано, а едва ли вообще когда-либо придётся. Варшава сегодня и в обозримом будущем создать собственное ЯО просто не способна, да этого и не допустят её же союзники по НАТО. А вот передать его полякам строго-настрого запрещает Договор о нераспространении ядерного оружия, участником которого являются эти самые союзники, да и сама Польша.

Грубое нарушение международных норм

Напомню, договор подразумевает, что его участники, обладающие ядерным оружием, обязуются не передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно, а не обладающие таким оружием государства обязуются не принимать его от кого бы то ни было.

Но, как известно, тут есть лазейка — та самая программа Nuclear Sharing, благодаря которой США держат свои атомные бомбы в Европе: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Причём по этой программе в странах-участницах не только находится американское ЯО, пилоты ВВС этих стран учатся его применению. Разумеется, под контролем американцев.

Таким образом, Вашингтон оправдывает грубейшее нарушение ДНЯО, дескать, бомбы находятся на охраняемой территории, доступ к ним имеют только американские военные, они же строго контролируют любое их перемещение.

США провоцируют нарушение договора о ядерном нераспространении. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fedor Selivanov

Вторая «отмазка»: ДНЯО был заключён в 1967 году, а американские бомбы в Европе появились раньше, закон обратной силы не имеет.

Понятно, что это именно «отмазка», причём уровня детского сада, но Вашингтону плевать. Как и на то, что нет и не может быть абсолютно никаких гарантий, что бомбы не будут применены — опять же под строгим контролем американцев. А какая вообще разница? Не говоря уже о том, что в той же Турции аэродром Инджирлик, где находятся американские бомбы, неоднократно становился предметом шантажа со стороны президента Эрдогана, что ставит под сомнение надёжность любых американских гарантий, что контроль над бомбами всегда будет у них. Никто не может дать железобетонных гарантий и относительно любой другой страны, включая Польшу.

К тому же размещение ЯО после 1967 года уже будет вопиющим нарушением, на которое американцы пока пойти не решаются, хотя поляки давно об этом просят.

Варшава давно грезит атомными бомбами

Впрочем, американцы в принципе не против. В 2020 году посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер допустила, что американский ядерный арсенал может быть передислоцирован из Германии в Польшу. Конечно, всегда можно сказать, что посол как бы таких вопросов не решает и решать не может, но тем не менее посол — лицо государства, озвучивающий его позицию. Если бы она ляпнула отсебятину, её бы немедленно уволили. Значит, американцы действительно рассматривают такой ход событий.

Можно сказать, что заявление посла было просто ответом немцам, которые тогда всерьёз обсуждали вывоз американских бомб на фоне избирательной кампании, что Вашингтон просто припугнул Берлин, что, если что, бомбы могут оказаться на территории давнего геополитического соперника Германии. Это, кстати, сработало — разговоры о необходимости избавления от ЯО как-то сразу поутихли. Тем не менее легче от этого не стало…

«Инициативный дурак» в Париже

Макрон предлагал расширить «ядерный клуб». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Позднее дискуссию о возможности расширения «незаконного ядерного клуба» поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Весной этого года он заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран ЕС. По его словам, если союз хочет «остаться свободным», ему необходимо вооружиться и проявить в этом вопросе солидарность.

А в июле он сказал, что начнёт диалог с партнёрами в ЕС по теме использования её ядерного оружия для коллективной европейской безопасности. И добавил, что «вернётся к этому вопросу в конце года, чтобы оценить прогресс». Собственно, об этом и говорил Навроцкий.

Тут, конечно, есть много вопросов. Во-первых, не очень понятно, каким образом Франция, будучи подписантом ДНЯО, будет оправдывать его грубейшее нарушение. Во-вторых, если речь и впрямь пойдёт о Польше, как Париж согласует это с Берлином, который всегда выступал против такой перспективы. В-третьих, дадут ли добро американцы, без чего Макрон едва ли решится на столь радикальный шаг.

Впрочем, если он это заявляет, то наверняка с Вашингтоном согласовано. Вашингтону так даже проще — зачем самому подставляться, если в Европе есть «инициативный дурак», готовый осуществить любую «дичь», на которую американцы сами бы не решились? Идеально же.

А Германия… Ничего, потерпит…

А как ответит Россия?

Главный вопрос: а потерпит ли Россия, ведь атомные бомбы могут оказаться прямо у наших границ. И надо понимать, что учения по отработке нанесения ядерных ударов, которые может организовать НАТО в Польше, — к гадалке не ходи, будут именно против нас с отработкой нанесения ударов по России.

НАТО может устраивать провокации в Польше — неподалёку от России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Натовцы, впрочем, не один год уже открыто отрабатывают такие удары близ наших границ. Последний такой случай был в прошлом году, когда пришлось поднимать истребители на перехват американских B-52. Но то были именно американские самолёты. А теперь могут появиться польские. С атомными бомбами на борту. И американцы вроде как не при делах.

Напомню, что в США давно обсуждают варианты так называемой ограниченной ядерной войны, смысл которой в том, что НАТО будет воевать с Россией с использованием ЯО, но сугубо тактического и только на территории Европы, США это никак не коснётся. Насколько вероятен такой сценарий и где гарантия, что он не приведёт к полномасштабной войне с применением СЯО, — вопрос из области рассуждений. Очевидно, что, если бы в Пентагоне не было сомнений, там уже давно попробовали бы.

А вот ещё сценарий, который описал в своей соцсети финский профессор Туомас Малинен: НАТО проигрывает конвенциональную войну и наносит удар по России. Вопросы тут ровно те же: кто вам сказал, что вы нанесёте удар по России (к примеру, польскими самолётами), а взамен не последует «ответка» с помощью МБР по центру принятия решений — по Вашингтону.

Бомбы не американские, а французские? Какая разница? Это же всё НАТО, значит, круговая порука. Можно сначала по Варшаве, потом по Парижу, потом по Вашингтону. На всех хватит!

Тем не менее американцам уж больно и хочется и колется — повоевать с Россией на территории Европы руками европейцев. Колется пока больше, иначе бы не сомневались. Впрочем, гибридная война между Россией и НАТО уже идёт и вероятность её перерастания в нечто большее с каждым метром отступления солдат ВСУ всё увеличивается. И на милитаризацию Польши, которая после инцидента с беспилотниками теперь пойдёт ещё быстрее, давно пора обратить пристальное внимание. Пока у них и впрямь ОМП не появилось…

Авторы Дмитрий Родионов