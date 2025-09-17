Трамп на карете приехал в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок, расположенный к западу от Лондона, для запланированной встречи с британским королём Карлом III. Об этом сообщалось в прямом эфире телеканала Fox News.

Прибывшую на вертолёте президентскую пару встречали принц Уильям и принцесса Кэтрин. Затем гостей поприветствовали лично монарх и его жена, королева Камилла.

Как отмечали некоторые британские средства массовой информации, для королевской семьи этот визит был сопряжён с определённой дипломатической задачей. Им предстояло заручиться расположением американского лидера. Этот шаг рассматривался на фоне недавних заявлений Трампа, в которых он озвучил намерение присоединить к Соединённым Штатам Канаду. Формальным главой этого государства в настоящее время является британский монарх.