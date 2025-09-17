Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 12:16

Трамп на карете приехал в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

Обложка © Getty Images / Celal Gunes

Обложка © Getty Images / Celal Gunes

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок, расположенный к западу от Лондона, для запланированной встречи с британским королём Карлом III. Об этом сообщалось в прямом эфире телеканала Fox News.

Прибывшую на вертолёте президентскую пару встречали принц Уильям и принцесса Кэтрин. Затем гостей поприветствовали лично монарх и его жена, королева Камилла.

Как отмечали некоторые британские средства массовой информации, для королевской семьи этот визит был сопряжён с определённой дипломатической задачей. Им предстояло заручиться расположением американского лидера. Этот шаг рассматривался на фоне недавних заявлений Трампа, в которых он озвучил намерение присоединить к Соединённым Штатам Канаду. Формальным главой этого государства в настоящее время является британский монарх.

В Британии хотят использовать Карла III для влияния на Трампа по вопросу Украины
В Британии хотят использовать Карла III для влияния на Трампа по вопросу Украины
BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Великобритания
  • Дональд Трамп
  • Карл III
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar