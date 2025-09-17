В Британии хотят использовать Карла III для влияния на Трампа по вопросу Украины

Украина может попытаться заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа через посредничество короля Великобритании Карла III. Об этом пишет издание Politico.

В рамках своего государственного визита в Соединённое Королевство Трамп с супругой Меланией были приняты в Виндзорском замке. Как отмечают журналисты, подобный приём, включающий банкеты, церемониальный пролёт авиации и предоставление почётного эскорта, является уникальным для американского лидера, известного своими симпатиями к монархическим институтам.

Информированный источник в британском министерстве обороны сообщил, что в ходе общения Карла III с Трампом может быть затронута тема Украины. По его словам, монарх глубоко погружён в детали переговоров о прекращении огня и поддерживает тесные отношения с Владимиром Зеленским. Хотя основные дискуссии по этому вопросу ожидаются между Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, издание характеризует короля как активного защитника украинской позиции.

Тот же источник отметил, что хотя Карл III публично избегает высказываний на политические темы, он искусно находит другие способы выражения своей точки зрения. Также не исключается, что монарх может использовать частную беседу, чтобы побудить американского президента к более активной поддержке Украины.

Со своей стороны, Трамп ещё в полёте в Великобританию назвал Карла III своим другом и высоко оценил состояние отношений между двумя странами.