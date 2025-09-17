Путину доложат о работе с обращениями в адрес программы Итоги года

На совещании президента России Владимира Путина с правительством руководитель исполкома движения «Народный фронт «За Россию»» Михаил Кузнецов представит доклад о результатах работы с обращениями граждан в рамках программы «Итоги года». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, 19 декабря 2024 года Владимир Путин в прямом эфире подвёл итоги года и ответил на вопросы россиян и журналистов. Тогда в адрес главы государства поступило более двух миллионов обращений.