17 сентября, 13:58

Путину доложат о работе с обращениями в адрес программы Итоги года

Обложка © Life.ru

На совещании президента России Владимира Путина с правительством руководитель исполкома движения «Народный фронт «За Россию»» Михаил Кузнецов представит доклад о результатах работы с обращениями граждан в рамках программы «Итоги года». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, 19 декабря 2024 года Владимир Путин в прямом эфире подвёл итоги года и ответил на вопросы россиян и журналистов. Тогда в адрес главы государства поступило более двух миллионов обращений.

Ранее в среду Владимир Путин поручил начать подготовку к очередной «Прямой линии».

