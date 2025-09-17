В России широко отметят 300-летие Екатерины Великой
«Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия» / художник Левицкий Д.Г., 1783 год / © Русский музей / Wikipedia.org
Президент России Владимир Путин распорядился подготовить празднование в 2029 году 300-летия со дня рождения императрицы Екатерины II. Соответствующее поручение дано правительству.
Юбилей Екатерины Великой будет отмечаться на государственном уровне. В план войдут памятные мероприятия, посвящённые её роли в истории России, развитию науки, культуры и государственного управления в XVIII веке.
Екатерина II взошла на престол в 1762 году и правила более 30 лет. Её правление называют «золотым веком» российской империи: в этот период страна значительно расширила свои территории, усилила влияние в Европе и заложила основы для культурного расцвета.