17 сентября, 17:49

Третий по величине город Киргизии переименовали в честь богатыря

Президент Киргизии Жапаров подписал закон о переименовании Джалал-Абада в Манас

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alan Sau

Город Джалал-Абад, третий по величине в Киргизии, официально получил новое название — Манас. Соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров.

Решение о переименовании было принято парламентом 10 сентября и вступит в силу через 10 дней после официальной публикации. Новое название город получил в честь героя одноимённого киргизского эпоса — богатыря Манаса, объединившего киргизский народ согласно легенде.

Власти Киргизии поясняют, что такая мера направлена на укрепление национальной идеологии и культурного суверенитета. Эпос «Манас» является одним из самых длинных в мире и признан ЮНЕСКО частью всемирного нематериального культурного наследия. Это уже не первое переименование в стране — ранее многие географические объекты были названы в честь национальных героев и символов.

«Возвращение гордого имени»: В КПРФ решили обратиться к Путину с просьбой переименовать Волгоград

Ранее сообщалось, что решение властей французского города Драп убрать из названия бульвара слово «Сталинград» и заменить его на «Рив дю Павийон» вызвало бурю возмущения среди жителей и местных политиков. Коммунисты назвали это проявлением неуважения к победе над нацизмом.

