Третий по величине город Киргизии переименовали в честь богатыря

Город Джалал-Абад, третий по величине в Киргизии, официально получил новое название — Манас. Соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров.

Решение о переименовании было принято парламентом 10 сентября и вступит в силу через 10 дней после официальной публикации. Новое название город получил в честь героя одноимённого киргизского эпоса — богатыря Манаса, объединившего киргизский народ согласно легенде.

Власти Киргизии поясняют, что такая мера направлена на укрепление национальной идеологии и культурного суверенитета. Эпос «Манас» является одним из самых длинных в мире и признан ЮНЕСКО частью всемирного нематериального культурного наследия. Это уже не первое переименование в стране — ранее многие географические объекты были названы в честь национальных героев и символов.