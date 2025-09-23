Как не стать жертвой осенних сокращений: Список профессий в зоне риска и план действий Оглавление Какие отрасли и профессии подпадут под сокращение в 2025 году? Почему компании массово сокращают штат в 2025 году? План защиты от сокращения: что делать, чтобы сохранить работу в 2025 году Сокращение на работе: ваши права, компенсации и алгоритм действий Советы от HR: как найти новую работу после сокращения Согласно недавним опросам, ряд работодателей планирует сокращение штатов осенью 2025 года. Кому опасаться и как не подпасть под него — в материале Life.ru. 22 сентября, 21:25 Кто может подпасть под сокращение осенью 2025-го — полный список. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik

«Работа.ру» и «СберПодбор» провели опрос среди отечественных работодателей, и результаты оказались не очень приятными. Каждая десятая компания планирует сокращение штата осенью 2025 года. Если быть точнее, об этом заявили 12% опрошенных, а это на 4 процентных пункта выше, чем в конце прошлого года. Количество предприятий, готовых нанимать новых сотрудников, уменьшилось вдвое. Но всё же, кого в большей степени коснутся сокращения и почему увольняют людей?

Какие отрасли и профессии подпадут под сокращение в 2025 году?

Сокращения прежде всего затронут предприятия строительного сектора, так как спрос на жильё заметно снижается из-за очень высокой ставки по ипотеке. Также под раздачу попадут компании консалтинга и B2B‑услуг, а ещё капиталоёмкие и циклические отрасли вроде машиностроения и добычи сырья.

В зоне риска окажутся нетехнические IT‑специалисты, джуниоры, которых пару лет назад набрали слишком много. Также это коснётся маркетологов, административного персонала и сотрудников, выполняющих рутинные операции, включая сезонных и контрактных работников. На некоторые позиции уже внедряют ИИ-агентов, что тоже подливает масла в огонь, ведь компании стараются оптимизировать затраты, сокращая подразделения с низкой рентабельностью и заменяя повторяющиеся задачи автоматизированными решениями. В таком случае как раз младшие и временные сотрудники чаще всего первыми подпадают под такие оптимизации.

Но не так уж всё мрачно. К счастью, есть и те компании, которые штат будут, напротив, увеличивать, а таких всё же большинство — целых 63%!

Почему компании массово сокращают штат в 2025 году?

В России проходят запланированные сокращения персонала из‑за замедления экономики и уменьшения объёма производства. Как отмечают эксперты, это обычная практика на рынке труда: компании периодически оптимизируют штат, убирая позиции с устаревшими или ненужными функциями, — и удивляться и переживать на этом фоне не стоит, так как, по их мнению, 12% компаний не так уж и много. Некоторые рекрутёры заявляют, что это нужно было сделать раньше, но предприниматели ждали, что ситуация изменится.

Однако важно не только сократить расходы — но и поднять зарплаты опытным и ценным сотрудникам, хотя бы на уровень инфляции. И в этом тоже помогут сокращения.

План защиты от сокращения: что делать, чтобы сохранить работу в 2025 году

Но как же не подпасть под сокращения? Прозвучит банально, но нужно повышать технические навыки и осваивать новейшие инструменты автоматизации и аналитики, которые в себе несут прямую бизнес‑ценность. Помимо того, необходимо активно налаживать профессиональные связи и рассматривать гибкие формы занятости. В сумме это поможет снизить риск увольнения и повысить мобильность на рынке труда.

Сокращение на работе: ваши права, компенсации и алгоритм действий

Если вам предлагают написать заявление по собственному желанию, не спешите соглашаться. При увольнении по соглашению сторон или по своей инициативе вы рискуете потерять компенсации, положенные при сокращении.

Сокращённым работникам положены как минимум два оплачиваемых месяца в размере среднего заработка, а если новую работу так и не нашли, эту выплату они продолжают получать.

Всегда внимательно изучайте документы, которые предлагают подписать при увольнении, а при сомнениях обращайтесь к юристу — работодатель обязан следовать Трудовому кодексу РФ и гарантировать соблюдение ваших прав.

Советы от HR: как найти новую работу после сокращения

HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Life.ru рассказала об основных причинах сокращений в 2025 году.

— Строительный сектор сокращает персонал, потому что у нас высокая ключевая ставка, то есть как бы здесь взаимосвязанные процессы, да, сокращение в первую очередь затронуло компании данного сектора, то есть строительного консалтинга. Также B2B-услуги, какие-то цикличные отрасли, отдельные сегменты ретейлов, потому что у нас всё-таки многие ушли в e-commerce и уже невыгодно содержать точки на местах, — отметила Лоикова.

Что касается сферы машиностроения, то тут, на взгляд Лоиковой, сокращение графиков на производствах связано с падением покупательского спроса. Основные причины — это рост производственных издержек, повышение налогов, дорогие кредиты и необходимость повышать зарплаты ключевым кадрам.

По её словам, наиболее уязвимые сотрудники — это те, чья работа не приносит прямой прибыли. То есть это не технические специалисты, а самые младшие позиции технических инженеров во всех сферах, невысокий административный персонал. То есть попадают под угрозу те сотрудники, у которых рутинные задачи, а также те, кто занимается документооборотом, — так как многие процессы сейчас автоматизируются.

Если вы уже подпали под сокращение и находитесь в поисках новой работы, то перед активными поисками Зулия Лоикова рекомендует взять тайм-аут, чтобы не выгореть. Далее нужно постараться воспользоваться всеми связями — пообщаться со знакомыми, бывшими коллегами — с теми, кто может дать положительную рекомендацию. И нельзя забывать о резюме — оно может существенно помочь.

— Сотруднику следует тщательно проанализировать свой опыт, то есть открыть и проанализировать резюме. Зачастую люди не обращаются к резюме очень долгое время. Сама структура должна быть понятна, понятно описанный функционал, название должности, и сверить с тем, что есть на рынке. Может быть, человек так долго находился в компании, что уже его данные в резюме не актуальны текущему рынку, — подчеркнула Зулия Лоикова.

Эксперт советует составить список своих пожеланий, к примеру, по работе, по навыкам, выписать на бумагу те условия, которые идеально подходят: размер заработной платы, график, уровень компании, ответственность, результаты, формат работы. Плюс Лоикова предлагает искать работу не только на сайтах поиска работы, а и в соцсетях — например, работодатели могут постить вакансии в телеграм-каналах.