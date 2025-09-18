Владимир Путин
18 сентября, 07:57

Не ешьте над клавиатурой: Тараканы способны «убить» ваш ноутбук

SHOT ПРОВЕРКА: Тараканы в ноутбуках приводят к коррозии плат и поломкам

Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

В сервисных центрах фиксируют случаи поломок ноутбуков из-за тараканов. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, тёплый корпус, крошки и полости внутри устройства создают благоприятные условия для размножения насекомых. В «группе риска» — студенты общежитий и пользователи, которые едят за компьютером.

Опасность для техники возникает после заселения колонии: на ранней стадии лэптоп можно очистить и спасти, но со временем экскременты вызывают окисление плат в ключевых узлах, из-за чего ремонт становится крайне дорогим или почти невозможным.

Марина Фещенко
