Не ешьте над клавиатурой: Тараканы способны «убить» ваш ноутбук

В сервисных центрах фиксируют случаи поломок ноутбуков из-за тараканов. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, тёплый корпус, крошки и полости внутри устройства создают благоприятные условия для размножения насекомых. В «группе риска» — студенты общежитий и пользователи, которые едят за компьютером.

Опасность для техники возникает после заселения колонии: на ранней стадии лэптоп можно очистить и спасти, но со временем экскременты вызывают окисление плат в ключевых узлах, из-за чего ремонт становится крайне дорогим или почти невозможным.