«Канонизация упырей»: Захарова пришла в ужас от Зеленского с нимбом на обложке журнала

«Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей. Видимо, украинское СМИ аккуратно намекает, что народ готов даже на это, лишь бы режим отлетел», — написала Захарова в своём Telegram.

Как известно, Киев с 2022 года усилил давление на Украинскую православную церковь (УПЦ): были обыски СБУ в Киево-Печерской лавре и других монастырях, шли процессы перерегистрации приходов в Православную церковь Украины, разрывались договоры аренды на объекты госсобственности. В октябре 2023-го Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете организаций, связанных с РПЦ, а 20 августа 2024-го утвердила закон, фактически запрещающий религиозным структурам с такими связями работать в стране. В 2025 году власти инициировали судебную процедуру о возможном запрете УПЦ как юрлица. Киев объясняет меры вопросами нацбезопасности, тогда как критики и правозащитники предупреждают о рисках для свободы вероисповедания.