Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 08:26

«Канонизация упырей»: Захарова пришла в ужас от Зеленского с нимбом на обложке журнала

Захарова раскритиковала обложку NV с Зеленским в рясе и нимбом

Обложка © ИД "МЕДІА-ДК"

Обложка © ИД "МЕДІА-ДК"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала обложку украинского журнала NV, где Владимир Зеленский изображён в церковной рясе, с ангельскими крыльями и нимбом.

«Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей. Видимо, украинское СМИ аккуратно намекает, что народ готов даже на это, лишь бы режим отлетел», — написала Захарова в своём Telegram.

В Киево-Печерской лавре обнаружили сваленные под лестницей мощи святых
В Киево-Печерской лавре обнаружили сваленные под лестницей мощи святых

Как известно, Киев с 2022 года усилил давление на Украинскую православную церковь (УПЦ): были обыски СБУ в Киево-Печерской лавре и других монастырях, шли процессы перерегистрации приходов в Православную церковь Украины, разрывались договоры аренды на объекты госсобственности. В октябре 2023-го Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете организаций, связанных с РПЦ, а 20 августа 2024-го утвердила закон, фактически запрещающий религиозным структурам с такими связями работать в стране. В 2025 году власти инициировали судебную процедуру о возможном запрете УПЦ как юрлица. Киев объясняет меры вопросами нацбезопасности, тогда как критики и правозащитники предупреждают о рисках для свободы вероисповедания.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar