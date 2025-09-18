В Минпромторге заявили о способности России создать лучший в мире чип

В России учёные имеют все необходимые знания и ресурсы, чтобы создать самый лучший чип в мире, заверил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в интервью журналисту радио РБК. По его словам, развитие данного направления должно стимулироваться ростом объёмов заказа на аппаратуру.

«Нужно добиваться того, чтобы рос заказ на аппаратуру и чтобы в этом растущем заказе их [производителей] экономика позволяла использовать отечественные микросхемы. Мы им даём рынок, гарантируем, что они продадут определённое количество своих изделий, и они за счёт этой маржинальности используют отечественную микроэлектронику», — пояснил чиновник.

Он отметил, что для этого потребуются время и государственная поддержка проекта. Шпак напомнил, что именно микроэлектроника подверглась жесточайшим ограничениям после начала СВО.