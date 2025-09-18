Владимир Путин
18 сентября, 09:55

Фетисов назвал безнадёжным решение МОК по Израилю

Обложка © Михаил Синицын/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение МОК не отстранять израильских спортсменов от международных турниров. В беседе со «Спорт-Экспресс» он заявил, что считает это продолжением несправедливого отношения к России.

«Никакого гнева уже не испытываю. Ощущение безнадежности присутствует во всем этом. Ничего нового, все понятно. На что надеяться, я пока не понимаю», — сказал Фетисов.

Ранее МОК сообщил, что НОК Израиля продолжает соблюдать Олимпийскую хартию, поэтому меры, аналогичные тем, что были применены к России, не предусмотрены. Напомним, с конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных соревнований, часть из них позднее допустили в нейтральном статусе.

