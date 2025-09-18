Фетисов назвал безнадёжным решение МОК по Израилю

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение МОК не отстранять израильских спортсменов от международных турниров. В беседе со «Спорт-Экспресс» он заявил, что считает это продолжением несправедливого отношения к России.

«Никакого гнева уже не испытываю. Ощущение безнадежности присутствует во всем этом. Ничего нового, все понятно. На что надеяться, я пока не понимаю», — сказал Фетисов.