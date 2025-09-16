Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 13:41

«Двойные стандарты»: В Госдуме призвали мировое сообщество наложить ограничения на Израиль

Депутат Хамитов: Мировое сообщество должно наложить ограничения на Израиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maglara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maglara

Мировое сообщество, выдвигая обвинения в геноциде против Израиля, обязано предпринять конкретные шаги. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Амир Хамитов.

«Недопустимо, чтобы в отношении России вводились беспрецедентные санкции и ограничения в спорте, а к другим странам применялись двойные стандарты», заявил он в беседе с «Постньюс».

Парламентарий призвал к единой реакции международного сообщества в случае трагических событий с участием гражданского населения. Особое внимание депутат уделил спортивной сфере, подчеркнув, что МОК и спортивные федерации обязаны учитывать выводы ООН относительно действий Израиля.

Еврокомиссия анонсировала пакет мер против Израиля из-за Газы
Еврокомиссия анонсировала пакет мер против Израиля из-за Газы

Напомним, что ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. МИД Израиля категорически отверг выводы комиссии, заявив, что доклад основан на пропагандистских материалах ХАМАС.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar