Мировое сообщество, выдвигая обвинения в геноциде против Израиля, обязано предпринять конкретные шаги. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Амир Хамитов.

«Недопустимо, чтобы в отношении России вводились беспрецедентные санкции и ограничения в спорте, а к другим странам применялись двойные стандарты», — заявил он в беседе с «Постньюс».

Парламентарий призвал к единой реакции международного сообщества в случае трагических событий с участием гражданского населения. Особое внимание депутат уделил спортивной сфере, подчеркнув, что МОК и спортивные федерации обязаны учитывать выводы ООН относительно действий Израиля.