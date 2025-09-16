Еврокомиссия анонсировала пакет мер против Израиля из-за Газы

Еврокомиссия выступит с пакетом предложений, направленных против действий Израиля в секторе Газа. Конкретные шаги будут озвучены завтра, 17 сентября, заявила пресс-секретарь ЕК Паула Пинью во время брифинга.

«Завтра, в ходе заседания коллегии, еврокомиссары примут пакет мер в отношении Израиля, в частности предложение ЕК о приостановке действия некоторых положений соглашения об ассоциации с Израилем», — сказала Пинью.