Еврокомиссия анонсировала пакет мер против Израиля из-за Газы
Еврокомиссия 17 сентября выступит с комплексом мер против Израиля
Еврокомиссия выступит с пакетом предложений, направленных против действий Израиля в секторе Газа. Конкретные шаги будут озвучены завтра, 17 сентября, заявила пресс-секретарь ЕК Паула Пинью во время брифинга.
«Завтра, в ходе заседания коллегии, еврокомиссары примут пакет мер в отношении Израиля, в частности предложение ЕК о приостановке действия некоторых положений соглашения об ассоциации с Израилем», — сказала Пинью.
Напомним, что ООН признала действия израильской армии в секторе Газа актом геноцида. МИД Израиля категорически отверг выводы комиссии, заявив, что доклад основан на пропагандистских материалах ХАМАС.