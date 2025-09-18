В России предложили отключать интернет на выходные

Депутат Государственной думы Николай Арефьев выступил с инициативой о временном ограничении доступа в интернет для граждан России. По его мнению, сеть следует отключать либо на всю неделю, либо как минимум в выходные дни.

«В настоящее время интернет приносит больше вреда, чем пользы. Международная организация здравоохранения обеспокоена, потому что интернет способствует психологическим расстройствам людей. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули», — заявил Арефьев «Абзацу».

Парламентарий добавил, что, по его оценкам, интернет на 70% негативно воздействует на здоровье и финансовое состояние человека. Он утверждает, что глобальная сеть создает серьёзную нагрузку на психику пользователей. Кроме того, Арефьев связал с использованием интернета проблему лудомании, из-за которой, по его словам, миллионы людей теряют крупные суммы денег.