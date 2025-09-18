В Кремле подтвердили отставку Козака

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию, эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить, что, действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку», — сказал он.

Песков при этом не уточнил, подписал ли уже президент соответствующий указ.