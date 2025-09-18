В Кремле подтвердили отставку Козака
Песков: Козак подал в отставку по собственному желанию
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию, эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я могу подтвердить, что, действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку», — сказал он.
Песков при этом не уточнил, подписал ли уже президент соответствующий указ.
Напомним, Козак занимал пост замруководителя Администрации президента с 24 января 2020 года. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что он уходит в отставку. Дмитрий Николаевич также занимал посты вице-премьера, министра регионального развития, полпреда в Южном федеральном округе.