Пашинян объяснил, зачем Армения убрала гору Арарат со своих погранштампов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что удаление изображения горы Арарат со штампов о въезде и выезде из страны не связано с давлением со стороны Турции. Выступая на брифинге в четверг, он подчеркнул, что Анкара не выдвигала подобных требований.

По словам Пашиняна, решение было принято «для укрепления государственности и правильной аэродинамики Армении». Гора Арарат, известная в Турции как Агрыдаг, формально находится на территории соседнего государства, но считается национальным символом армян.

Более того, гора Арарат занимает особое место в армянской культуре и идентичности: её изображение можно увидеть на гербе страны, в литературе и искусстве она символизирует историческую родину, поэтому любые изменения, связанные с её официальным использованием, вызывают широкий общественный резонанс и острые дискуссии.