Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 10:32

Пашинян объяснил, зачем Армения убрала гору Арарат со своих погранштампов

Пашинян: Турция не требовала убрать Арарат со штампов Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Amine Idrissi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Amine Idrissi

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что удаление изображения горы Арарат со штампов о въезде и выезде из страны не связано с давлением со стороны Турции. Выступая на брифинге в четверг, он подчеркнул, что Анкара не выдвигала подобных требований.

По словам Пашиняна, решение было принято «для укрепления государственности и правильной аэродинамики Армении». Гора Арарат, известная в Турции как Агрыдаг, формально находится на территории соседнего государства, но считается национальным символом армян.

Более того, гора Арарат занимает особое место в армянской культуре и идентичности: её изображение можно увидеть на гербе страны, в литературе и искусстве она символизирует историческую родину, поэтому любые изменения, связанные с её официальным использованием, вызывают широкий общественный резонанс и острые дискуссии.

Ранее соучредитель партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян сообщил, что штампы с Араратом отменили ещё 11 сентября. Между тем Ереван и Анкара готовятся к переговорам об открытии границы.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Армения
  • Турция
  • Никол Пашинян
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar