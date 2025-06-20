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20 июня, 10:40

Пашинян прибыл в Турцию с историческим визитом

Пашинян прилетел в Стамбул для встречи с президентом Турции Эрдоганом

Обложка © Правительство Армении

Обложка © Правительство Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Турцию с рабочим визитом, он планирует увидеться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В состав армянской делегации вошли 12 человек: министр иностранных дел Арарат Мирзоян, замглавы МИДа Ваан Костанян, вице-спикер парламента, спецпредставитель по нормализации отношений между Ереваном и Анкарой Рубен Рубинян.

«В международном аэропорту Стамбула премьер-министра Армении встретил заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи», — сообщила пресс-секретарь Пашиняна.

Это первый рабочий визит главы Армению в Турцию. Анкара и Ереван не имеют дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Турции. В 2009 году министры иностранных дел двух стран подписали в Цюрихе протоколы об установлении дипотношений, однако документы не были ратифицированы. В марте 2018 года Ереван объявил об аннулировании этих протоколов.

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С 2022 года страны проводят переговоры на уровне специальных представителей, направленные на открытие границы для граждан третьих стран и нормализацию двусторонних отношений. В июне 2023 года Никол Пашинян присутствовал в Турции на церемонии инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В начале июня 2024 года Пашинян и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, региональные вопросы и договорились о продолжении диалога.

Наталья Афонина
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