Пашинян прибыл в Турцию с историческим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Турцию с рабочим визитом, он планирует увидеться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В состав армянской делегации вошли 12 человек: министр иностранных дел Арарат Мирзоян, замглавы МИДа Ваан Костанян, вице-спикер парламента, спецпредставитель по нормализации отношений между Ереваном и Анкарой Рубен Рубинян.

«В международном аэропорту Стамбула премьер-министра Армении встретил заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи», — сообщила пресс-секретарь Пашиняна.

Это первый рабочий визит главы Армению в Турцию. Анкара и Ереван не имеют дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Турции. В 2009 году министры иностранных дел двух стран подписали в Цюрихе протоколы об установлении дипотношений, однако документы не были ратифицированы. В марте 2018 года Ереван объявил об аннулировании этих протоколов.