Алиев и Пашинян коротко пообщались в Анкаре

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян успели коротко переговорить на церемонии инаугурации вновь переизбранного турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Об этом информирует CNN Türk.

"В кулуарах церемонии состоялся короткий разговор "на ногах" президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе их короткой беседы рядом с ними присутствовал и экс-премьер Турции Бинали Йылдырым", — говорится в сообщении телеканала.