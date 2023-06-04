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3 июня, 23:11

Алиев и Пашинян коротко пообщались в Анкаре

CNN Türk: Алиев и Пашинян побеседовали "на ногах" на инаугурации Эрдогана

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян успели коротко переговорить на церемонии инаугурации вновь переизбранного турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Об этом информирует CNN Türk.

"В кулуарах церемонии состоялся короткий разговор "на ногах" президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе их короткой беседы рядом с ними присутствовал и экс-премьер Турции Бинали Йылдырым", — говорится в сообщении телеканала.

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Ранее Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван подпишут мирный договор в ближайшем будущем. По словам главы государства, после того как Армения признала территориальную целостность Азербайджана, "какого-либо серьёзного препятствия для мирного договора фактически не осталось".

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Kremlin.ru

Лариса Сафронова
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