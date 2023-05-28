Алиев рассказал, по какой причине Азербайджан и Армения могут не заключить мирный договор

Баку и Ереван могут заключить мирный договор в ближайшем будущем, если власти Армении вновь не изменят свою позицию. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Государственное информагентство Azertag.

По словам главы государства, после того как Ереван признал территориальную целостность Азербайджана, "какого-либо серьёзного препятствия для мирного договора фактически не осталось".

"Уверен, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения <…> вновь не изменит свою позицию", — сказал Алиев на встрече с жителями Лачинского района.