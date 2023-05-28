Алиев рассказал, по какой причине Азербайджан и Армения могут не заключить мирный договор
Алиев заявил, что Баку и Ереван подпишут мирный договор в ближайшем будущем
Баку и Ереван могут заключить мирный договор в ближайшем будущем, если власти Армении вновь не изменят свою позицию. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Государственное информагентство Azertag.
По словам главы государства, после того как Ереван признал территориальную целостность Азербайджана, "какого-либо серьёзного препятствия для мирного договора фактически не осталось".
"Уверен, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения <…> вновь не изменит свою позицию", — сказал Алиев на встрече с жителями Лачинского района.
Ранее президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном. По словам лидера РФ, в данный момент есть неурегулированные вопросы, однако все они носят технический характер.
Как сообщал Лайф, 19 мая Баку и Ереван достигли прогресса по мирному договору, а через три дня премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился признать Карабах территорией Азербайджана. Ереван также готов обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами. 25 мая политик заявил, что Армения и Азербайджан договорились взаимно признать территориальную целостность.
ТАСС / Михаил Метцель