Ситуация между Баку и Ереваном, несмотря на некоторые сложности, идёт к урегулированию. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе трёхсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые проходят в Кремле.

Путин отметил положительную динамику в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном. Видео © LIFE

"В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых ещё достаточно, всё-таки ситуация развивается в направлении урегулирования", — подчеркнул российский лидер.