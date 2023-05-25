Путин отметил положительную динамику в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном
Путин: Ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию
Ситуация между Баку и Ереваном, несмотря на некоторые сложности, идёт к урегулированию. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе трёхсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые проходят в Кремле.
Путин отметил положительную динамику в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном. Видео © LIFE
"В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых ещё достаточно, всё-таки ситуация развивается в направлении урегулирования", — подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, в данный момент есть неурегулированные вопросы. Однако, по мнению президента, все они носят технический характер.
Ранее Лайф писал, что 19 мая главы МИД Азербайджана и Армении достигли прогресса по мирному договору. А 22 мая Пашинян согласился признать Карабах территорией Азербайджана. Армения также готова обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами. При этом армянский премьер допустил выход Еревана из ОДКБ. Пашинян заявил сегодня, что Армения и Азербайджан договорились взаимно признать территориальную целостность.
ТАСС / POOL / Илья Питалев