Песков оценил шансы на мирный договор между Баку и Ереваном

Нынешние обстоятельства позволяют рассчитывать на подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном уже в обозримом будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что представители этих двух стран, а также России соберутся в конце следующей недели в Москве для обсуждения имеющихся между сторонами вопросов. Нет задачи "финализировать всё", поскольку главное — результат, за временем никто не гонится. По этой причине и не прогнозируется точная дата выхода на заключение мирного договора.