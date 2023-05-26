Песков оценил шансы на мирный договор между Баку и Ереваном
Песков: Баку и Ереван могут подписать мирный договор в обозримом будущем
Нынешние обстоятельства позволяют рассчитывать на подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном уже в обозримом будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что представители этих двух стран, а также России соберутся в конце следующей недели в Москве для обсуждения имеющихся между сторонами вопросов. Нет задачи "финализировать всё", поскольку главное — результат, за временем никто не гонится. По этой причине и не прогнозируется точная дата выхода на заключение мирного договора.
"Хотя, как говорилось вчера на встрече [президента РФ Владимира Путина в Кремле с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном], сейчас во многом поменялись обстоятельства и фактически концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора", — подчеркнул Песков.
Напомним, накануне в Кремле президент России Владимир Путин провёл трёхстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе неё российский лидер, в частности, заявил, что ситуация между Баку и Ереваном, несмотря на некоторые сложности, идёт к урегулированию. После этого Путин объявил о планируемой встрече вице-премьеров трёх стран по Карабаху.
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