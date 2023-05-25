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25 мая, 20:16

Путин объявил о планируемой встрече вице-премьеров трёх стран по Карабаху

Путин сообщил о встрече вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана через неделю

Через неделю планируется проведение встречи вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, сообщил российский лидер Владимир Путин. Глава государства уточнил, что стороны соберутся для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе.

"Мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю (сейчас попрошу коллег согласовать эту дату), встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и незачищенные пока, так скажем, вопросы снимут", — сказал российский лидер на трёхсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Российский лидер также оценил планируемую встречу премьеров, как дающую надежду на то, что некоторые вопросы всё-таки будут решены.

"[Это] хорошая договорённость, которая вселяет надежду на то, что нерешённые до сих пор вопросы будут решены", — добавил Путин.

В Кремле началась встреча Путина, Алиева и Пашиняна

В Кремле началась встреча Путина, Алиева и Пашиняна

Ранее Лайф писал, что Путин отметил положительную динамику в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном. Глава российского государства добавил, что нерешённые вопросы носят технический характер.

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LIFE

Арина Родионова
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