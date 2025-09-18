Итальянский писатель Роберто Квалья: Европа живёт в режиме тревоги

Роберто Квалья — итальянский писатель-фантаст, эссеист и публицист из Генуи. Он известен романом «Бесконечный день», номинированным на премию «Хьюго», а также многочисленными статьями о медиа, культуре и будущем Европы. Его работы переведены на английский, русский, испанский и другие языки. В интервью Life.ru по следам II Международного симпозиума «Создавая будущее» он рассказал, почему Европа застряла в «дистопическом бегстве» и какую роль может сыграть Россия.

По словам писателя, в последние годы наибольшей популярностью пользуются книги, вызывающие мрачные сценарии будущего.

Люди интуитивно чувствуют, что будущее, которое готовят им европейские элиты, ужасно. Но они не готовы признать это открыто, иначе пришлось бы брать на себя ответственность. Поэтому они уходят в дистопическую литературу как в способ избежать реальной дистопии. Я называю это “дистопическим эскапизмом” Роберто Квалья

Он уверен, что литература напрямую отражает кризис общества. В современной Европе, где дети с раннего возраста растут перед экранами, воображение становится преимущественно визуальным.

«Мир образов вытесняет мир слов», — объясняет собеседник Life.ru.

Если в России фантастика традиционно была способом заглянуть в будущее страны, то в Европе эта традиция почти исчезла. Сегодня, признаётся писатель, «единый европейский роман о будущем» он мог бы представить только в жанре дистопии.

Тем не менее Квалья считает, что Россия способна обогатить европейскую культуру не только идеями, но и самим фактом своего существования.

«Россия — это ментально самая здорова часть Европы. Уже одним этим она поддерживает пламя разума. А если появятся ещё и новые движения, новые горизонты — это станет огромным вкладом в европейскую культуру и её художественное воображение», — добавил итальянец.