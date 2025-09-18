Депутат Госдумы Боярский: Об отключении интернета в России не может быть и речи

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что никаких насильственных ограничений на использование интернета в России не планируется. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что решение о том, сколько времени проводить онлайн, остаётся за каждым человеком.

«Это исключительно дело каждого, сколько [по времени] человек пользуется интернетом. Ни о каких насильственных отключениях не может быть и речи», — сказал депутат.