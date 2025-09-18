Владимир Путин
18 сентября, 12:28

Депутат Госдумы Боярский: Об отключении интернета в России не может быть и речи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ PeopleImages

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что никаких насильственных ограничений на использование интернета в России не планируется. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что решение о том, сколько времени проводить онлайн, остаётся за каждым человеком.

«Это исключительно дело каждого, сколько [по времени] человек пользуется интернетом. Ни о каких насильственных отключениях не может быть и речи», — сказал депутат.

В России предложили отключать интернет на выходные
Напомним, в июне председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов предлагал отключать интернет ночью для молодых семей без детей. Он считал, что интернет стал формой зависимости и угрозой демографической безопасности. А ранее депутат Государственной думы Николай Арефьев выступил с инициативой о временном ограничении доступа в интернет для граждан России. По его мнению, сеть следует отключать либо на всю неделю, либо как минимум в выходные дни.

