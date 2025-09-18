Владимир Путин
Сантехник поковырялся в носу накладным ногтем жены и угодил в больницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ameliaaa2930

В Петербурге сантехник был экстренно госпитализирован с колото-резаными ранениями носа, которые нанёс себе при попытке извлечь застрявший в ноздре накладной ноготь жены. Об этом инциденте сообщает Mash.

По данным канала, 27-летний мужчина ковырялся в носу накладным ногтем супруги, он отклеился и застрял в носовом проходе. Все его попытки самостоятельно извлечь инородный предмет не только не увенчались успехом, но и привели к серьёзным повреждениям.

Прибывшие медики констатировали необходимость госпитализации, так как извлечь предмет в домашних условиях не представлялось возможным. В больнице ноготь достали, однако на лечение полученных ран у мужчины уйдёт около месяца. При этом отмечается, что свой собственный длинный ноготь на мизинце супруга ранее заставила его состричь.

Ранее Life.ru рассказывал, что житель Долгопрудного несколько месяцев страдал от непроходящего насморка. Причину недомогания удалось установить только после визита к врачу — ею оказался молочный зуб, который каким-то образом оказался в носовой полости. Мужчина не смог дать объяснения тому, как это произошло.

