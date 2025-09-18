Сантехник поковырялся в носу накладным ногтем жены и угодил в больницу

В Петербурге сантехник был экстренно госпитализирован с колото-резаными ранениями носа, которые нанёс себе при попытке извлечь застрявший в ноздре накладной ноготь жены. Об этом инциденте сообщает Mash.

По данным канала, 27-летний мужчина ковырялся в носу накладным ногтем супруги, он отклеился и застрял в носовом проходе. Все его попытки самостоятельно извлечь инородный предмет не только не увенчались успехом, но и привели к серьёзным повреждениям.

Прибывшие медики констатировали необходимость госпитализации, так как извлечь предмет в домашних условиях не представлялось возможным. В больнице ноготь достали, однако на лечение полученных ран у мужчины уйдёт около месяца. При этом отмечается, что свой собственный длинный ноготь на мизинце супруга ранее заставила его состричь.